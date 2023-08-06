Власти Китая объявили о рекордном за два года ухудшении внешней торговли

Главное таможенное управление Китайской народной республики объявило о рекордном за два года снижении внешней торговли. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Согласно статистическим данным, обнародованным ведомством, в прошлом месяце объем экспорта Китая в годовом выражении снизился на 14,5% — до 281,76 млрд американских долларов. Такое падение превзошло даже пессимистичные прогнозы экспертов. Согласно их ожиданиям, падение должно было фиксироваться на уровне 12,5%. И первый, и второй показатели — антирекорд для Поднебесной со времен пандемийного февраля 2020 года.

Не легче ситуация с импортом — минус 12,4% (201,16 млрд долларов) при прогнозе падения на уровне 5%. Больше всего просел экспорт в США — на 23,1%. В Европу и страны АСЕАН зафиксировано проседание на уровне 20,6% и 21,4% соответственно.

Импорт из Штатов в Китай снизился на 11,2%, тогда как из Евросоюза всего на 3%. Рекордным стало сокращение импорта из Японии — на уровне 23%.

В целом с января по июль 2023 года экспорт Китая просел на 5%, а импорт — на 7,6%. На ситуации с торговлей у Китая сказалось геополитическое напряжение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»