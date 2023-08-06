«Reuters»: Индия запретила производителям дронов использовать детали из КНР

Индия ввела запрет на использование китайских деталей при производстве военных беспилотников. В Нью-Дели высказывают опасения по поводу уязвимостей в системе безопасности. Этот запрет был введен на фоне военной модернизации, проводимой Нью-Дели.

Модернизация предусматривает более широкое использование дронов. Служба безопасности Индии обеспокоена тем, что сбор разведданных может быть скомпрометирован деталями из КНР за счет камер, систем радиопередачи и операционного программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует заключить с Нью-Дели крупный контракт на поставку американских беспилотников морской разведки MQ-9B SeaGuardian. Сделка рассчитана на несколько лет и ее сумма может достигать двух-трех миллиардов долларов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»