США объявят о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на $200 млн

Западные новостные издания сообщают о том, что сегодня, 8 августа, Белый дом объявит о выделении очередного пакета военной помощи Украине. В этот раз Вашингтон поддержит Киев оружием на сумму в 200 млн долларов.

По данным информированных источников, в новый пакет военной помощи войдут противотанковые ракетные комплексы (TOW и Javelin), техника для проведения разминирования, а также ракеты для систем ПВО/ПРО Patriot и РСЗО HIMARS.

Объявленный во вторник очередной пакет военной помощи, как информирует «Reuters», станет первым траншем из суммы в размере 6,2 млрд долларов. Именно столько средств США отправят в виде военной помощи Украине после того, как была выявлена бухгалтерская ошибка при оценке предоставленных ранее пакетов.

Оружие, о передаче которого будет объявлено сегодня, доставят со складов армии Соединенных Штатов в ближайшие дни или недели.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»