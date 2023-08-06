США объявят о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на $200 млн

Сегодня, 09:04

Image 16+
США объявят о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на $200 млн
Фото из открытых источников

Западные новостные издания сообщают о том, что сегодня, 8 августа, Белый дом объявит о выделении очередного пакета военной помощи Украине. В этот раз Вашингтон поддержит Киев оружием на сумму в 200 млн долларов.

По данным информированных источников, в новый пакет военной помощи войдут противотанковые ракетные комплексы (TOW и Javelin), техника для проведения разминирования, а также ракеты для систем ПВО/ПРО Patriot и РСЗО HIMARS.

Объявленный во вторник очередной пакет военной помощи, как информирует «Reuters», станет первым траншем из суммы в размере 6,2 млрд долларов. Именно столько средств США отправят в виде военной помощи Украине после того, как была выявлена бухгалтерская ошибка при оценке предоставленных ранее пакетов.

Оружие, о передаче которого будет объявлено сегодня, доставят со складов армии Соединенных Штатов в ближайшие дни или недели.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Возвращение России и КНР к безвизовому режиму не увеличит турпоток из Китая

Вчера, 11:54

В Латвии захотели ограничить продажу алкоголя

Вчера, 08:14

Корабли РФ и Китая приблизились к берегам США

6-08-2023, 21:49

Россияне вывозят выселенных из турецкого отеля детей за собственные деньги

5-08-2023, 18:24

Китай потерял 98% туристов из-за ограничений COVID-19 и политики Пекина

4-08-2023, 21:59

РИАН перечислило ТОП-5 турецких курортов для тех, кто любит Грецию

4-08-2023, 11:59

В Чехии обвиняют Россию в подготовке массового бунта граждан страны

3-08-2023, 18:29

В АТОР: отдых в ОАЭ стал дешевле Турции

3-08-2023, 08:54

Туристы на Ибице устроили жестокую массовую драку с местными

2-08-2023, 16:04

Вице-президент АТА Алексан Мкртчян: нельзя говорить о запрете россиянам приезжать в Грузию

2-08-2023, 14:49

В АТОР о высоких ценах на отдых в Турции: «Такого не было за всю историю»

2-08-2023, 13:49

Американский сенатор Вэнс предлагает ввести денежный залог для туристов

2-08-2023, 12:39

Самыми популярными направлениями у туристов РФ стали Турция, ОАЭ и Таиланд

1-08-2023, 17:14

В Китае начнут поощрять своих граждан за борьбу со шпионажем

1-08-2023, 16:24

В Китае закрыли ресторан из-за пикатнных танцев официантов

1-08-2023, 15:49

Отсидевший 17 лет невинно осужденный британец столкнулся с требованием оплатить питание в тюрьме

1-08-2023, 15:19

В американском Лос-Анджелесе мужчина с двумя половыми органами решил удалить один из них

31-07-2023, 12:34

Матеуш Моравецкий: «Вагнер» пердвигается в сторону Сувалкского коридора

31-07-2023, 10:49

Россиянка, ставшая русалкой в Китае, рассказала о своей работе

31-07-2023, 10:14

«Times»: Британия утилизировала танки Challenger 2, которые могли быть переданы Украине

31-07-2023, 08:29

Возможно, Вам будет интересно

Россияне вывозят выселенных из турецкого отеля детей за собственные деньги

Россияне вывозят выселенных из турецкого отеля детей за собственные деньги

5-08-2023, 18:24

0

4 августа отдыхающие детского лагеря «Колибри Тур» вынужденно покинули отель Omorfi Garden Resort. 2 августа в этом...

Подробнее
Дерматолог Галлямова: мешки под глазами появляются при болезнях и особенностях питания

Дерматолог Галлямова: мешки под глазами появляются при болезнях и особенностях питания

6-08-2023, 09:14

0

Мешки под глазами могут быть не только эстетической проблемой. Причин, почему они появились, может быть множество....

Подробнее
Власти ответили, могут ли женщины РФ служить по контракту

Власти ответили, могут ли женщины РФ служить по контракту

5-08-2023, 12:34

0

Могут ли женщины отправиться на фронт, рассказали власти Ярославской области. Пользователь под ником Анна Юрьевна...

Подробнее
В Забайкальском крае компания молодых людей избила безногого участника СВО

В Забайкальском крае компания молодых людей избила безногого участника СВО

6-08-2023, 14:14

0

В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края компания молодых людей жестоко избила местного жителя, принимавшего...

Подробнее
«Взгляд»: От рубля ждут сотню за доллар

«Взгляд»: От рубля ждут сотню за доллар

6-08-2023, 14:04

0

Внешние факторы оказывают серьезное влияние на курс рубля. Эксперты в своих прогнозах оптимизмом не сияют. Некоторые из...

Подробнее
По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут изменения

По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут изменения

6-08-2023, 09:14

0

Российскую экономику ждут масштабные изменения, спровоцированные ослаблением рубля и инфляцией. Об этом пишет РИА...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров