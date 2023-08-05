Возвращение России и КНР к безвизовому режиму не увеличит турпоток из Китая

Между Россией и Китаем с 1 августа был возобновлен безвизовый обмен. В Поднебесной подтвердили, что готовы принимать группы туристов из РФ и отправлять в страну своих туристов, проинформировали в Минэкономразвития.

В ведомстве рассчитывают на то, что до конца текущего года въездной поток туристов из Китая увеличится до 10 миллионов человек. Российский союз туриндустрии (РСТ) уже отчитался о том, что первая группа китайцев уже оформляется по безвизу и прибудет в РФ на следующей неделе.

В петербургском комитете по развитию туризма также уповают на то, что введение безвизового режима поспособствует увеличению турпотока.

Однако, ожидание может расходиться с действительностью. Возвращение России и КНР к безвизовому режиму не увеличит заработки на турпотоке из Китая, пишут обозреватели газеты «Деловой Петербург» .

В пресс–службе туроператора «Интурист» рассказали, что группы с Китая и так активно посещают город на Неве, правда, оформляя визы. Однако китайский туризм еще с допандемийных времен был весьма сомнительным с точки зрения доходности для принимающей стороны.

И вот почему: значительная часть расходов туристами из Поднебесной делалась через китайские платёжные системы. Таким образом, деньги оставались за Великой китайской стеной.

Завлабораторией управления культурой и туризмом НИУ ВШЭ Валерий Гордин рассказал, что попытки повлиять на ситуацию предпринимались, но особым успехом они не увенчались.

«К примеру, в настоящее время вводится использование для въезжающих туристов карт «Мир», но сомнительно, что эта практика распространится на китайцев. Для экономики же важно, чтобы, создавая нагрузку на петербургскую инфраструктуру, туристы приносили бизнесу и бюджету города деньги», — приводит его слова издание.

Гордин также сомневается, что с началом безвиза из Китая в Россию начнут приезжать состоятельные китайцы — вероятно, это будут граждане со средним и ниже среднего достатком.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»