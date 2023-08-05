В Латвии захотели ограничить продажу алкоголя

В Латвии власти могут ограничить продажу алкоголя из-за роста пьянства в стране. Об этом пишет «Rubaltic.ru».

Как рассказала глава службы наркологической помощи Центра психиатрии и наркологии Астрида Стирна заявила, что в стране с каждым годом растет число пациентов, проходящих лечение или доставленных в отделение скорой помощи с алкогольным психозом или тяжелой алкогольной абстиненцией.

Поэтому латвийский минздрав хочет добиться того, чтобы в стране действовали ограничения по продаже алкоголя. Законопроект о снижении доступности алкогольной продукции сейм Латвии будет рассматривать осенью.

В законопроекте предлагается разрешить продажу спиртного с десяти утра до восьми вечера, а в воскресенье — только до трех часов дня. Также в законопроекте прописан запрет на продажу алкоголя лицам до 20 лет.

Латвия, к слову, в ЕС уже несколько лет подряд лидирует по употреблению алкоголя на душу населения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»