В Латвии захотели ограничить продажу алкоголя

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В Латвии власти могут ограничить продажу алкоголя из-за роста пьянства в стране. Об этом пишет «Rubaltic.ru».
Как рассказала глава службы наркологической помощи Центра психиатрии и наркологии Астрида Стирна заявила, что в стране с каждым годом растет число пациентов, проходящих лечение или доставленных в отделение скорой помощи с алкогольным психозом или тяжелой алкогольной абстиненцией.
Поэтому латвийский минздрав хочет добиться того, чтобы в стране действовали ограничения по продаже алкоголя. Законопроект о снижении доступности алкогольной продукции сейм Латвии будет рассматривать осенью.
В законопроекте предлагается разрешить продажу спиртного с десяти утра до восьми вечера, а в воскресенье — только до трех часов дня. Также в законопроекте прописан запрет на продажу алкоголя лицам до 20 лет.
Латвия, к слову, в ЕС уже несколько лет подряд лидирует по употреблению алкоголя на душу населения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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