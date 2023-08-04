Корабли РФ и Китая приблизились к берегам США

Россияне вывозят выселенных из турецкого отеля детей за собственные деньги
4 августа отдыхающие детского лагеря «Колибри Тур» вынужденно покинули отель Omorfi Garden Resort. 2 августа в этом...Подробнее
Российская Федерация и Китайская Народная Республика — «два максимально значимых противника Соединенных Штатов Америки», как выразились Fox News Digital — на текущей неделе провели совместную военно-морскую операцию в непосредственной близости возле берегов юго-западной Аляски. На территории США такое присутствие Китая и России рядом с их страной вызвало настоящую истерику.
Как заявил сенатор от Аляски Дэн Салливан, которого ввели в курс дела представители американского Министерства обороны, в операции участвовало в общей сложности 11 военных кораблей. Сенатор сказал о том, что военно-морские силы Соединенных Штатов Америки направили в данный район 4 эсминца для того, чтобы «увести российско-китайскую группировку подальше от американских вод». Как сообщает The Wall Street Journal, в дополнение к 4-м эсминцам для слежки за действиями российско-китайских кораблей Вашингтон также направил разведывательный самолет P-8 Посейдон.
Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Аргументы и Факты».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
4 августа отдыхающие детского лагеря «Колибри Тур» вынужденно покинули отель Omorfi Garden Resort. 2 августа в этом...Подробнее
Россия запрещает экспорт риса, так как ей самой его не хватает. Российский рис не такого качества, чтобы его раскупали...Подробнее
Издание «Ria.ru» рекомендовало любителям отдыха в Греции обратить внимание на пять курортов Турции, которые похожие по...Подробнее
Могут ли женщины отправиться на фронт, рассказали власти Ярославской области. Пользователь под ником Анна Юрьевна...Подробнее
Мешки под глазами могут быть не только эстетической проблемой. Причин, почему они появились, может быть множество....Подробнее
Международное агентство «Fitch» сообщило, что риски долгосрочного дефолта экономики США изменены с ААА до АА+. Как...Подробнее