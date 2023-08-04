Корабли РФ и Китая приблизились к берегам США

Российская Федерация и Китайская Народная Республика — «два максимально значимых противника Соединенных Штатов Америки», как выразились Fox News Digital — на текущей неделе провели совместную военно-морскую операцию в непосредственной близости возле берегов юго-западной Аляски. На территории США такое присутствие Китая и России рядом с их страной вызвало настоящую истерику.

Как заявил сенатор от Аляски Дэн Салливан, которого ввели в курс дела представители американского Министерства обороны, в операции участвовало в общей сложности 11 военных кораблей. Сенатор сказал о том, что военно-морские силы Соединенных Штатов Америки направили в данный район 4 эсминца для того, чтобы «увести российско-китайскую группировку подальше от американских вод». Как сообщает The Wall Street Journal, в дополнение к 4-м эсминцам для слежки за действиями российско-китайских кораблей Вашингтон также направил разведывательный самолет P-8 Посейдон.

Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Аргументы и Факты».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»