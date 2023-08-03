Россияне вывозят выселенных из турецкого отеля детей за собственные деньги

4 августа отдыхающие детского лагеря «Колибри Тур» вынужденно покинули отель Omorfi Garden Resort. 2 августа в этом отеле был организован их отдых. Детей переселили в гостиницу Rios Latte Beach Hotel. По словам родителей детей, к этому времени они покинули и Rios Latte Beach Hotel. Также стало известно, что дети направились в аэропорт Антальи.

Как оказалось, трансфер и перелет были организованы за счет родителей, вопреки заявлению руководства лагеря «Колибри», которое обещало купить билеты. Родители также рассказали, что представители консульств и других госслужб с ними не связывались. Согласно последней информации, утром 5 августа в аэропорт Антальи уехали семь человек. Вчера Ассоциация российских туроператоров (АТОР) сообщила, что всего в лагерь прибыли 68 детей. Договор о бронировании билетов и проживании в отеле заключался с предпринимателем, а не через туроператора. Как утверждают родители, они не получили никаких документов, а лишь билет в один конец.

Дмитрий Мартин, начальник отдела продаж туроператора «Колибри», сказал, что детей пришлось перевезти из отеля Omorfi Garden Resort из-за пожаров, которые вспыхнули рядом с Кемером. Выселения из отеля Rios Latte Beach Hotel потребовали из-за овербукинга. Джем Сендаг, один из менеджеров отеля OmolfiGarden Resort, пояснил, что решение об отъезде было принято российским туроператором. Отъезд был запланирован в неудачное время, поскольку российская делегация позаботилась о том, чтобы 80% детей вернулись домой утром. По словам Сендага, организаторы отдыха задолжали отелю 75 тыс. долл.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»