Китай потерял 98% туристов из-за ограничений COVID-19 и политики Пекина

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Политика Китая лишила страну почти всего потока туристов. Об этом сообщает издание Газета.Ru, ссылаясь на The Wall Street Journal.
Три года «политики терпимости» к коронавирусу в итоге обернулись для Китая катастрофой в туристической сфере: 98% иностранных туристов эта отрасль потеряла и снижение турпотока продолжается, даже несмотря на открытие границ в начале этого года.
По данным американской газеты, в первом квартале 2023 года в Китай приехало всего 52 тыс. иностранных путешественников. При этом за аналогичный период в 2019 году страна приняла на 98% иностранцев больше. Всемирный туристический альянс оценил нынешнее состояние туристической отрасли в КНР как «бедствие и депрессия», виной которому стали закрытые на три года границы для туристов, а также изменение логистических цепочек и простой туристической инфраструктуры.
Непростые отношения Пекина и западных стран негативно сказываются на общей ситуации с туристами. А недавно в США предупредили своих граждан об опасности произвольных задержаний в КНР.
На данный момент власти Китая не спешат хоть как-то стимулировать эту отрасль.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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