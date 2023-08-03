Китай потерял 98% туристов из-за ограничений COVID-19 и политики Пекина

Вчера, 21:59

Image 16+
Китай потерял 98% туристов из-за ограничений COVID-19 и политики Пекина
Фото из открытых источников

Политика Китая лишила страну почти всего потока туристов. Об этом сообщает издание Газета.Ru, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Три года «политики терпимости» к коронавирусу в итоге обернулись для Китая катастрофой в туристической сфере: 98% иностранных  туристов эта отрасль потеряла и снижение турпотока продолжается, даже несмотря на открытие границ в начале этого года.

По данным американской газеты, в первом квартале 2023 года в Китай приехало всего 52 тыс. иностранных путешественников. При этом за аналогичный период в 2019 году страна приняла на 98% иностранцев больше. Всемирный туристический альянс оценил нынешнее состояние туристической отрасли в КНР как «бедствие и депрессия», виной которому стали закрытые на три года границы для туристов, а также изменение логистических цепочек и простой туристической инфраструктуры.

Непростые отношения Пекина и западных стран негативно сказываются на общей ситуации с туристами. А недавно в США предупредили своих граждан об опасности произвольных задержаний в КНР.

На данный момент власти Китая не спешат хоть как-то стимулировать эту отрасль.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Китай потерял 98% туристов из-за ограничений COVID-19 и политики Пекина

Вчера, 21:59

РИАН перечислило ТОП-5 турецких курортов для тех, кто любит Грецию

Вчера, 11:59

В Чехии обвиняют Россию в подготовке массового бунта граждан страны

3-08-2023, 18:29

В АТОР: отдых в ОАЭ стал дешевле Турции

3-08-2023, 08:54

Туристы на Ибице устроили жестокую массовую драку с местными

2-08-2023, 16:04

Вице-президент АТА Алексан Мкртчян: нельзя говорить о запрете россиянам приезжать в Грузию

2-08-2023, 14:49

В АТОР о высоких ценах на отдых в Турции: «Такого не было за всю историю»

2-08-2023, 13:49

Американский сенатор Вэнс предлагает ввести денежный залог для туристов

2-08-2023, 12:39

Самыми популярными направлениями у туристов РФ стали Турция, ОАЭ и Таиланд

1-08-2023, 17:14

В Китае начнут поощрять своих граждан за борьбу со шпионажем

1-08-2023, 16:24

В Китае закрыли ресторан из-за пикатнных танцев официантов

1-08-2023, 15:49

Отсидевший 17 лет невинно осужденный британец столкнулся с требованием оплатить питание в тюрьме

1-08-2023, 15:19

В американском Лос-Анджелесе мужчина с двумя половыми органами решил удалить один из них

31-07-2023, 12:34

Матеуш Моравецкий: «Вагнер» пердвигается в сторону Сувалкского коридора

31-07-2023, 10:49

Россиянка, ставшая русалкой в Китае, рассказала о своей работе

31-07-2023, 10:14

«Times»: Британия утилизировала танки Challenger 2, которые могли быть переданы Украине

31-07-2023, 08:29

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти

30-07-2023, 21:49

«ЦГ»: Обнаружено уязвимое место НАТО, возможно, «Вагнер» уже там

30-07-2023, 12:09

Над Вашингтоном пронеслась гроза с ветром скоростью более 100 километров в час

30-07-2023, 09:04

Журналистка Бердова рассказала о странной традиции испанцев перепрыгивать через младенцев

30-07-2023, 09:04

Возможно, Вам будет интересно

В Чехии обвиняют Россию в подготовке массового бунта граждан страны

В Чехии обвиняют Россию в подготовке массового бунта граждан страны

3-08-2023, 18:29

0

Власти Праги обеспокоены антисистемными движениями и обвиняют в беспорядках Россию. По их мнению, Москва якобы влияет...

Подробнее
В АТОР: отдых в ОАЭ стал дешевле Турции

В АТОР: отдых в ОАЭ стал дешевле Турции

3-08-2023, 08:54

0

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что ОАЭ и Греция могут заменить россиянам...

Подробнее
В РФ дорожают авто — и китайские, и отечественные

В РФ дорожают авто — и китайские, и отечественные

2-08-2023, 13:04

0

В России продолжают расти цены на автомобили и эксперты говорят о том, что пока нет оснований ожидать обратной...

Подробнее
Россия запрещает продавать рис, а Китай ищет способы накормить голодающих

Россия запрещает продавать рис, а Китай ищет способы накормить голодающих

Вчера, 16:14

0

Россия запрещает экспорт риса, так как ей самой его не хватает. Российский рис не такого качества, чтобы его раскупали...

Подробнее
Эксперты РАНХиГС Александр Абрамов и Мария Чернова считают, что реформа пенсионных накоплений оказалась неудачной

Эксперты РАНХиГС Александр Абрамов и Мария Чернова считают, что реформа пенсионных накоплений оказалась неудачной

2-08-2023, 09:09

0

Эксперты РАНХиГС Александр Абрамов и Мария Чернова рассказали о негативных последствиях пенсионной реформы. Они...

Подробнее
РИАН перечислило ТОП-5 турецких курортов для тех, кто любит Грецию

РИАН перечислило ТОП-5 турецких курортов для тех, кто любит Грецию

Вчера, 11:59

0

Издание «Ria.ru» рекомендовало любителям отдыха в Греции обратить внимание на пять курортов Турции, которые похожие по...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров