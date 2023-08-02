РИАН перечислило ТОП-5 турецких курортов для тех, кто любит Грецию

Сегодня, 11:59

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РИАН перечислило ТОП-5 турецких курортов для тех, кто любит Грецию
Фото из открытых источников

Издание «Ria.ru» рекомендовало любителям отдыха в Греции обратить внимание на пять курортов Турции, которые похожие по своей атмосфере на греческие. Как известно, в Грецию сейчас нет прямых рейсов, и шенгенские визы получить сложно.

Прежде всего туристам советуют посетить Сиде, где есть античный амфитеатр и монетный двор Александра Македонского. В Старом городе, куда вход бесплатный, можно гулять по руинам и любоваться античностью. 

На курорт Фетхие и в античный город Тлос, где сохранилось множество архитектурных памятников, можно отправиться на увлекательную экскурсию. Любители живописного и душевного отдыха оценят пребывание в рыбацкой деревне Каш, которая находится на полуострове между Фетхие и Антальей. Это местечко с аккуратными домиками, где был античный Антифеллос, уже стало элитарным курортом. Также стоит обратить внимание на модный курорт Бодрум, где численность населения вместе с туристами перевалила за миллион человек. Здесь Грецию можно встретить в каждом уголочке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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