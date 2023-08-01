В Чехии обвиняют Россию в подготовке массового бунта граждан страны

В АТОР: отдых в ОАЭ стал дешевле Турции
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что ОАЭ и Греция могут заменить россиянам...Подробнее
Власти Праги обеспокоены антисистемными движениями и обвиняют в беспорядках Россию. По их мнению, Москва якобы влияет на людей и уничтожает демократию.
Известно, что за первую половину нынешнего года в Чехии начали расти антисистемные движения. Лидеры этих движений действуют преимущественно в социальных сетях. По данным МВД, некоторые представители таких сообществ заключают между собой кратковременные союзы для активных действий.
«Мы можем говорить о бунте людей среднего и старшего возраста, которые испытывают экзистенциальный страх и чувство отчужденности», — говорят в МВД республики.
Движение состоит из различных разнородных групп с небольшим числом членов и ограниченной продолжительностью жизни. Они стремятся к популярности и навязыванию своих политических амбиций, в том числе призывают к замене существующей политической системы другой политической формой. Они состоят из людей, сознательно использующих недовольство окружающих для увеличения собственной популярности, экономических интересов и политического капитала. Активисты стали развивать идею о том, что Чешская Республика не является легитимным государством.
Как заявили в чешской полиции, в первом полугодии выявлено множество действий, связанных с пророссийским влиянием, направленным против Чехии из-за ее поддержки Украины. Эти действия преследуют цель подорвать и ослабить устои демократической системы, считают в МВД.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что ОАЭ и Греция могут заменить россиянам...Подробнее
В России продолжают расти цены на автомобили и эксперты говорят о том, что пока нет оснований ожидать обратной...Подробнее
Раннее утро вторника, 1 августа, в столице России снова выдалось тревожным. В чате жильцов «Москва-Сити» активность...Подробнее
Эксперты РАНХиГС Александр Абрамов и Мария Чернова рассказали о негативных последствиях пенсионной реформы. Они...Подробнее
Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян высказался о том, могут ли россиянам запретить...Подробнее
Родственники мужчины из Курганской области пытаются его найти после того как он попал на фронт. Они сообщили, что...Подробнее