Власти Праги обеспокоены антисистемными движениями и обвиняют в беспорядках Россию. По их мнению, Москва якобы влияет на людей и уничтожает демократию.

Известно, что за первую половину нынешнего года в Чехии начали расти антисистемные движения. Лидеры этих движений действуют преимущественно в социальных сетях. По данным МВД, некоторые представители таких сообществ заключают между собой кратковременные союзы для активных действий.

«Мы можем говорить о бунте людей среднего и старшего возраста, которые испытывают экзистенциальный страх и чувство отчужденности», — говорят в МВД республики.

Движение состоит из различных разнородных групп с небольшим числом членов и ограниченной продолжительностью жизни. Они стремятся к популярности и навязыванию своих политических амбиций, в том числе призывают к замене существующей политической системы другой политической формой. Они состоят из людей, сознательно использующих недовольство окружающих для увеличения собственной популярности, экономических интересов и политического капитала. Активисты стали развивать идею о том, что Чешская Республика не является легитимным государством.

Как заявили в чешской полиции, в первом полугодии выявлено множество действий, связанных с пророссийским влиянием, направленным против Чехии из-за ее поддержки Украины. Эти действия преследуют цель подорвать и ослабить устои демократической системы, считают в МВД.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»