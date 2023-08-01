В АТОР: отдых в ОАЭ стал дешевле Турции

Сегодня, 08:54

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В АТОР: отдых в ОАЭ стал дешевле Турции
Фото из открытых источников

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что ОАЭ и Греция могут заменить россиянам подорожавший отдых в Турции. При этом он заявил, что курорты стран СНГ пока не могут конкурировать с турецким сервисом. 

Киргизия, Узбекистан и Армения не могут заменить отдых в Турции, так как там гостиничная инфраструктура не дотягивает и отсутствует пляжная, логистическая инфраструктура. Курорты ОАЭ и Греции предлагают разнообразные форматы отдыха. Отели в этих странах обеспечивают высокий уровень сервиса. 

По мнению Мурадяна, россияне могут найти альтернативу дорогостоящему отдыху в Турции. Отдых в Эмиратах имеет свою особенность: туристы могут не ограничиваться пребыванием в отеле и провести время, наслаждаясь роскошным сервисом. В Турции гости редко покидают территорию отеля.

Что касается Греции, то многим нравятся форматы отелей «Все включено» в этой стране и туристы готовы переплачивать за логистику. Мальдивы тоже могут составить конкуренцию подорожавшей Турции. Стоимость туров выше, но и сервис лучше, заметил вице-президент АТОР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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