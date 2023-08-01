В АТОР: отдых в ОАЭ стал дешевле Турции

Политолог РФ Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на «формулу мира» Зеленского
Политолог Ростислав Ищенко уверен в том, что Запад будет выдвигать ультиматум Москве, чтобы вынудить принять условия,...Подробнее
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что ОАЭ и Греция могут заменить россиянам подорожавший отдых в Турции. При этом он заявил, что курорты стран СНГ пока не могут конкурировать с турецким сервисом.
Киргизия, Узбекистан и Армения не могут заменить отдых в Турции, так как там гостиничная инфраструктура не дотягивает и отсутствует пляжная, логистическая инфраструктура. Курорты ОАЭ и Греции предлагают разнообразные форматы отдыха. Отели в этих странах обеспечивают высокий уровень сервиса.
По мнению Мурадяна, россияне могут найти альтернативу дорогостоящему отдыху в Турции. Отдых в Эмиратах имеет свою особенность: туристы могут не ограничиваться пребыванием в отеле и провести время, наслаждаясь роскошным сервисом. В Турции гости редко покидают территорию отеля.
Что касается Греции, то многим нравятся форматы отелей «Все включено» в этой стране и туристы готовы переплачивать за логистику. Мальдивы тоже могут составить конкуренцию подорожавшей Турции. Стоимость туров выше, но и сервис лучше, заметил вице-президент АТОР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Политолог Ростислав Ищенко уверен в том, что Запад будет выдвигать ультиматум Москве, чтобы вынудить принять условия,...Подробнее
Житель Лос-Анджелеса родился с редкой генетической аномалией — дифаллией. Эта патология предполагает развитие двух...Подробнее
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что ОАЭ и Греция могут заменить россиянам...Подробнее
В России продолжают расти цены на автомобили и эксперты говорят о том, что пока нет оснований ожидать обратной...Подробнее
Посадочные талоны на самолет представляют собой потенциальную опасность, поэтому их надо вовремя утилизировать. Они...Подробнее
Раннее утро вторника, 1 августа, в столице России снова выдалось тревожным. В чате жильцов «Москва-Сити» активность...Подробнее