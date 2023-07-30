В Китае закрыли ресторан из-за пикатнных танцев официантов

В Китае ресторан тайской кухни, который пользовался у туристов популярностью, закрыли после откровенных танцев официантов. Как передает Asia One, такое решение приняли местные власти из-за того, что заведение не соответствует правилам этики.

Дело в том, что в сети появились кадры, на которых официанты-мужчины взаимодействуют с посетительницами заведения. Они устраивали для женщин пикантные танцы, пока те ждали заказ. Как сказали в ресторане, таким образом официанты привлекали посетителей.

Меcтные власти решили закрыть это заведение, несмотря на то, что оно стало популярным. В Бюро по обеспечению соблюдения законов Департамента культуры и туризма провинции Юньнан заявили, что такие откровенные танцы нарушили социальную этику.

«Это должно жестко пресекаться», — говорится в заявлении.

Но ресторан не только закрыли, но и оштрафовали на $14 тысяч.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»