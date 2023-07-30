В Китае закрыли ресторан из-за пикатнных танцев официантов

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти
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В Китае ресторан тайской кухни, который пользовался у туристов популярностью, закрыли после откровенных танцев официантов. Как передает Asia One, такое решение приняли местные власти из-за того, что заведение не соответствует правилам этики.
Дело в том, что в сети появились кадры, на которых официанты-мужчины взаимодействуют с посетительницами заведения. Они устраивали для женщин пикантные танцы, пока те ждали заказ. Как сказали в ресторане, таким образом официанты привлекали посетителей.
Меcтные власти решили закрыть это заведение, несмотря на то, что оно стало популярным. В Бюро по обеспечению соблюдения законов Департамента культуры и туризма провинции Юньнан заявили, что такие откровенные танцы нарушили социальную этику.
«Это должно жестко пресекаться», — говорится в заявлении.
Но ресторан не только закрыли, но и оштрафовали на $14 тысяч.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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