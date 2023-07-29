Россиянка, ставшая русалкой в Китае, рассказала о своей работе

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С мая этого года 25-летняя жительница Краснодара Дарья работает русалкой в Китае. Девушка узнала об этой профессии несколько лет назад, когда увидела в соцсетях объявление о работе за границей. Ей на глаза попалась вакансия подводной артистки, выступающей в костюме русалки.
Дарья этим предложением заинтересовалась, после чего получила приглашение поработать русалкой в подводном шоу в океанариуме Нанкина. Родственники и друзья были уверены, что ее обманули. Многие люди говорят о том, что эта работа связана с проституцией. Но, как оказалось, это не так.
Работа Дарьи заключается в том, чтобы грациозно плавать без маски и в костюме под водой. Артистка подводного балета, выступающая в русалочьем хвосте, показывает зрителям сердечки, приветствует их и танцует под музыку. На неделе у нее не менее четырех выступлений, каждое из которых длится всего десять минут, и только один выходной. Остальное время Дарья готовится к выступлению. Подготовка включает облачение в специальную одежду.
«Я работаю посменно, а иногда вместе с другой русской русалочкой — Алиной из Ижевска, которая работает по контракту уже второй раз», — рассказала Дарья.
Здесь есть и китаянки, которые плавают с морскими животными. Мальчики тоже работают, но без русалочьих хвостов. Они ухаживают за животными, кормят их.
По словам россиянки, жилье, перелет и питание оплачивает компания. Дарья также говорит, что ей нравится ее работа, она любит плавать и нырять. Близкие рады за ее успех, хотя такой вид деятельности раньше вызывал у них недоверие.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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