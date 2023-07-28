Журналистка Бердова рассказала о странной традиции испанцев перепрыгивать через младенцев

Журналист Алена Бердова, рассказывающая о жизни в Европе, поведала о необычной многолетней традиции испанцев. Оказывается, что в испанской деревушке Кастильо де Мурсия на протяжении многих лет проводят самый странный в мире фестиваль — Эль Колачо, на котором мужчины перепрыгивают через младенцев.

Эта языческая церемония проводится в воскресенье, после праздника Тела Христова. Как сообщает блогер, эта многовековая и глубоко укоренившаяся народная традиция берет свое начало в XVII веке. Этот ритуал символизирует победу добра над злом и проводится, чтобы защитить души младенцев от темных сил и болезней.

Испанцы верят, что во время прыжка через грудничков сатана забирает весь негатив за собой. Наблюдающие за этим действом люди ругают дьяволов, чтобы несчастья обходили детей стороной.

По мнению историков, такая традиция могла зародиться как ритуал плодородия, хотя ее точное происхождение неизвестно. Католическая церковь ведет споры из-за этого обычая. Однако, за всю историю существования этого фестиваля не было ни одного несчастного случая во время ритуала, и ни один ребенок не пострадал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»