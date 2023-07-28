Над Вашингтоном пронеслась гроза с ветром скоростью более 100 километров в час

29 июля над столицей США и ее окрестностями пронеслась гроза с порывами ветра до 136,8 километров в час. Ураган, сопровождавшийся проливным дождем, повалил деревья, что привело к повреждению построек и авто. В некоторых местах упавшие деревья заблокировали автодороги.

Из-за стихии без электричества остались 200 тысяч потребителей в столичном регионе, передает метеослужба издания «Washigton Post». Синоптики объясняют обрушившуюся на Вашингтон стихию жарой, которая стояла в столичном округе на протяжении нескольких дней.

Столбик термометра в американской столице на этой неделе достигал +37. В сочетании с высокой влажностью эта температура воспринималась как +40 с лишним. О жертвах или пострадавших пока никакой информации нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»