Над Вашингтоном пронеслась гроза с ветром скоростью более 100 километров в час

Сегодня, 09:04

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Над Вашингтоном пронеслась гроза с ветром скоростью более 100 километров в час
Фото из открытых источников

29 июля над столицей США и ее окрестностями пронеслась гроза с порывами ветра до 136,8 километров в час. Ураган, сопровождавшийся проливным дождем, повалил деревья, что привело к повреждению построек и авто. В некоторых местах упавшие деревья заблокировали автодороги. 

Из-за стихии без электричества остались 200 тысяч потребителей в столичном регионе, передает метеослужба издания «Washigton Post». Синоптики объясняют обрушившуюся на Вашингтон стихию жарой, которая стояла в столичном округе на протяжении нескольких дней. 

Столбик термометра в американской столице на этой неделе достигал +37. В сочетании с высокой влажностью эта температура воспринималась как +40 с лишним. О жертвах или пострадавших пока никакой информации нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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