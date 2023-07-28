Над Вашингтоном пронеслась гроза с ветром скоростью более 100 километров в час

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
29 июля над столицей США и ее окрестностями пронеслась гроза с порывами ветра до 136,8 километров в час. Ураган, сопровождавшийся проливным дождем, повалил деревья, что привело к повреждению построек и авто. В некоторых местах упавшие деревья заблокировали автодороги.
Из-за стихии без электричества остались 200 тысяч потребителей в столичном регионе, передает метеослужба издания «Washigton Post». Синоптики объясняют обрушившуюся на Вашингтон стихию жарой, которая стояла в столичном округе на протяжении нескольких дней.
Столбик термометра в американской столице на этой неделе достигал +37. В сочетании с высокой влажностью эта температура воспринималась как +40 с лишним. О жертвах или пострадавших пока никакой информации нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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