Белый дом пообещал работать с Россией над её участием в саммите АТЭС

США обещают поддержку России в участии на АТЭС 2023: Курс на Сан-Франциско.

28 июля 2023 года, во время пресс-конференции в Вашингтоне, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер официально подтвердила, что США намерены активно содействовать участию России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом саммите (АТЭС), предварительно намеченном на ноябрь 2023 года в Сан-Франциско. Жан-Пьер подчеркнула, что США стремятся к сотрудничеству не только с Россией, но и с другими участниками АТЭС, включая Гонконг и Китай. Конкретные детали вопроса пока остаются за кулисами.

В то же время, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отметил, что обсуждение вопроса участия президента Путина в саммите ещё не началось. Он также упомянул, что Кремль не ожидает специального приглашения на данное событие.

Отдельное внимание заслуживает информация от 28 июля, опубликованная в "The Washington Post". Газета сообщает, что Владимир Путин, возможно, не получит приглашение на саммит АТЭС из-за действующих против него санкций, а также запрета на его въезд в США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»