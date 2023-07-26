Белый дом пообещал работать с Россией над её участием в саммите АТЭС

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
28 июля 2023 года, во время пресс-конференции в Вашингтоне, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер официально подтвердила, что США намерены активно содействовать участию России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом саммите (АТЭС), предварительно намеченном на ноябрь 2023 года в Сан-Франциско. Жан-Пьер подчеркнула, что США стремятся к сотрудничеству не только с Россией, но и с другими участниками АТЭС, включая Гонконг и Китай. Конкретные детали вопроса пока остаются за кулисами.
В то же время, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отметил, что обсуждение вопроса участия президента Путина в саммите ещё не началось. Он также упомянул, что Кремль не ожидает специального приглашения на данное событие.
Отдельное внимание заслуживает информация от 28 июля, опубликованная в "The Washington Post". Газета сообщает, что Владимир Путин, возможно, не получит приглашение на саммит АТЭС из-за действующих против него санкций, а также запрета на его въезд в США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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