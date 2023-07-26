Невзирая на бушующие масштабные пожары в Турции, россияне продолжают покупать туры в Кемер

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На популярном турецком курорте Кемер из-за аномальной жары продолжают бушевать масштабные лесные пожары. Однако отдыхающих из России они не отпугивают — спрос на туры по данному направлению не снизился, они по-прежнему хорошо продаются. Об этом рассказал вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян, передает агентство «Интерфакс».
Российские туроператоры предлагают клиентам альтернативу — другие курорты на территории Турции. Однако большинство отдыхающих не намерены изменять своим предпочтениям и хотят отправиться именно в Кемер. Аргументируют тем, что там есть не только море, но и горы.
«В курортном поселке Кириш не наблюдается ни дыма, ни гари. В самом Кемере нет дыма, но чувствуется гарь. В Бельдиби присутствует легкая гарь и дым. И только в Гейнюке люди чувствуют гарь, есть дым. Однако по продажам мы не видим проседания: как люди любили Кемер, так и любят», — прокомментировал Мкртчян.
Лесные пожары в Кемере свирепствуют уже несколько дней. В отдельных регионах огонь уже очень близко подошел к отелям. Турецкие власти уверяют, что туристам ничего не угрожает.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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