Невзирая на бушующие масштабные пожары в Турции, россияне продолжают покупать туры в Кемер

На популярном турецком курорте Кемер из-за аномальной жары продолжают бушевать масштабные лесные пожары. Однако отдыхающих из России они не отпугивают — спрос на туры по данному направлению не снизился, они по-прежнему хорошо продаются. Об этом рассказал вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян, передает агентство «Интерфакс».

Российские туроператоры предлагают клиентам альтернативу — другие курорты на территории Турции. Однако большинство отдыхающих не намерены изменять своим предпочтениям и хотят отправиться именно в Кемер. Аргументируют тем, что там есть не только море, но и горы.

«В курортном поселке Кириш не наблюдается ни дыма, ни гари. В самом Кемере нет дыма, но чувствуется гарь. В Бельдиби присутствует легкая гарь и дым. И только в Гейнюке люди чувствуют гарь, есть дым. Однако по продажам мы не видим проседания: как люди любили Кемер, так и любят», — прокомментировал Мкртчян.

Лесные пожары в Кемере свирепствуют уже несколько дней. В отдельных регионах огонь уже очень близко подошел к отелям. Турецкие власти уверяют, что туристам ничего не угрожает.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»