США инвестируют $7 млн на повышение точности прогнозов погоды

Сегодня, 11:34

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США инвестируют $7 млн на повышение точности прогнозов погоды
Фото из открытых источников

В США принимаются меры по защите американцев от экстремальной жары. Так, Джо Байден готов потратить миллионы долларов на повышение точности прогнозов погоды. Американский президент заявил, что из-за экстремальной жары ежегодно умирают около 600 человек, что превышает количество жертв наводнений, ураганов и торнадо вместе взятых. Таким образом США принимают меры для защиты граждан от последствий изменения климата, связанных с аномально высокими температурами. 

Ожидается, что в создание консорциума с университетами для улучшения прогнозирования погоды Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) инвестирует около семи миллионов долларов. Вопросом безопасности в сложившихся условиях занялось и Министерство труда США, которое выпустит предупреждения, а также усилит проверки в таких отраслях, как строительство и сельское хозяйство. 

Также с целью повышения устойчивости к климатическим изменениям американские правоохранительные органы выделят 152 миллиона долларов на расширение водохранилищ в таких штатах, как Калифорния, Колорадо и Вашингтон. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, начало текущего месяца стало самым жарким за всю историю наблюдений. 7 июля средняя мировая температура составила 17,24°C, что на 0,3°C выше рекорда, установленного в августе 2016 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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