Похудевшая женщина сделала из отрезанной обвисшей кожи сувенир

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После похудения женщина отрезала лишнюю кожу и сделала из нее сувенир. Об этом сообщает издание «Лента.ру», ссылаясь на «Daily Mail».
52-летняя англичанка из Оксфорда Кэти Тейлор страдала излишним весом. Со временем похудев на 38 кг, женщина решилась избавиться от кожи, обвисшей после потери веса. А из «лишней» кожи задумала сделать сувенир. Это не удивительно, если учесть, что сама Тейлор изучает изобразительное искусство в университете Оксфорд Брукс, к тому же немало ее работ связаны с человеческими телами и процессом их разложения.
Чтобы получить свою кожу после операции, женщине пришлось написать хирургу длинное письмо-объяснение. В больнице согласились это сделать. И сразу после операции, когда Тейлор отходила от наркоза, ее подруга Каталина забрала кожу и отвезла домой к Кэти.
Кусочек тела Кэти Тейлор пролежал в ее морозильной камере девять месяцев и только по истечении этого времени женщина решила ее обработать. Однако обращения к различным мастерам по выделке кожи не приносили результатов — те категорически отказывались.
В конце концов ее поиски увенчались успехом и Тереза Эммерих Кемпер, мастер с 30-летним стажем, соскоблила с кожи жир, сняла базальную мембрану. После кожу замочили в растворе растительного дубителя, растянув и натерев маслом. Потом ее высушили в сушильной машине.
По задумке Кэти Тейлор, получившийся сувенир должен напоминать ей о пути к похудению и о выносливости человеческого тела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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