«МК»: Экстремальная жара убивает итальянцев

На Европу обрушилась рекордная жара, виной ему антициклон «Цербер». В Италии, когда температура воздуха доходила до 40 градусов по Цельсию, уже зафиксированы первые жертвы.

Как пишет газета «Московский комсомолец», рабочие начали требовать отправить их в отпуска — работать стало невозможно.

Уборщик супермаркета Стефано Олмастрони жаловался на то, что ему трудно работать на жаре. 61-летний мужчина чувствовал себя вялым и ждал, когда наступят выходные. Однако не дождался — умер в раздевалке. Там не было кондиционера, а температура в помещении была зафиксирована в 39 градусов.

Его племянница заявила, что это «ужасный способ умереть на работе и в одиночестве». Она добавила, что у ее дяди были проблемы с сердцем.

Всего же в Италии в течение последней недели от экстремальной жары умерли пять человек. Из них проблемы с сердцем были у четырех.

«Сотрудникам следует предоставлять оплачиваемый отпуск, когда температура превышает 35 градусов по Цельсию», — генсек подразделения работников FenealUil в Милане Сальваторе Кутайя.

Врачи призывают граждан в жару по возможности оставаться дома и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Последнее наравне с тепловым ударом является главной причиной гибели работников на работе в условиях высоких температур и отсутствии кондиционирования воздуха.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»