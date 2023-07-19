Metro: 105-летняя британка призвала молодежь никогда не сидеть без дела

Элси Олкок из Ноттингемшира (Великобритания) отметила свой 105-й день рождения. Долгожительница родилась в июне 1918 года, и всю свою жизнь провела в деревне Хатуэйт.

Женщина никогда не имела постоянной работы, но в юности подрабатывала у соседей, а потом посвятила себя семье. Элси была активным игроком в домино и часто побеждала в соревнованиях. Сын Элси, Рэймонд, рассказал, что несмотря на преклонный возраст, его мать остается самостоятельной и находится в постоянном движении.

Она разгадывает головоломки и заботится о своем саде на заднем дворе. Элси страдает от артрита, но продолжает вести активный образ жизни. Сама женщина говорит, что никогда не сидела без дела. Именно с этим она связывает долгожительство. Элси призывает молодежь следовать ее примеру.

У британки шесть внуков и более 30 правнуков и праправнуков. Все они не забывают навещать ее по воскресеньям.

«Наша семья относится к ней как к королеве», — утверждает Рэймонд.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»