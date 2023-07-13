Названы ответные меры Китая на американские санкции

Доктор юридических наук Юрий Жданов рассказал о том, что происходит в отношениях между США и КНР. По его словам, Вашингтон оказался на распутье. С одной стороны, США уже несколько лет ведут против Китая экономическую войну и не исключено, что может вспыхнуть «горячая» фаза. С другой, американцы опасаются ответа Поднебесной, поэтому пытаются сгладить свои действия.

Профессор Жданов отмечает, что недавно американцы предъявили претензии к Пекину из-за полета китайского разведывательного аэростата над территорией США, партнерских отношений КНР и России и продолжающегося давления на Тайвань. Профессор также сказал, что Белый дом планирует ввести новые ограничения на американские инвестиции в китайские компании, занимающиеся квантовыми вычислениями, искусственным интеллектом и полупроводниками.

Власти КНР ответили на американские санкции тем, что в мае этого года запретили некоторым китайским компаниям использовать микросхемы памяти, производимые компанией Micron из Айдахо. 3 июля было объявлено о введении экспортного контроля на галлий и германий, которые используются в высокотехнологичных полупроводниках. Новые меры экспортного контроля вступят в силу 1 августа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»