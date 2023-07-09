Более десяти россиян заблокировали в аэропорту Тель-Авива

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Более десяти российских туристов, прилетевших из Сочи и Минеральных вод, были блокированы в аэропорту Тель-Авива и не выпущены в город. Как заявила пограничная служба Израиля, туристы были блокированы из «соображений предотвращения нелегальной миграции». Россияне находятся в аэропорту боле суток, сотрудники миграционной службы забрали их паспорта для проверки.
Одна из задержанных прилетела с детьми из Нальчика в Израиль по приглашению брата. У женщины нет валюты, чтобы купить детям воду и еду. Другие задержанные оказывают ей посильную помощь. Прилетевших из Сочи отправляют также в аэропорт Минеральных Вод, но информация о времени рейса отсутствует.
Это не первый случай, когда граждан России задерживают в здании аэропорта. Правительство Израиля таким образом борется с незаконной миграцией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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