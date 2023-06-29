Россияне ищут обходные пути, чтобы попасть в Финляндию

27 июня правительство Финляндии объявило об ужесточении правил въезда для граждан России. Собственникам недвижимости, абитуриентам и бизнесменам придется доказать необходимость своего пребывания в этой стране для технического обслуживания или ремонта объектов. Таким образом, россиянам, у которых есть недвижимость в Финляндии, стоит готовиться к новым ограничениям. Как известно, с 30 сентября 2022 года из-за СВО в Украине Финляндия ограничила въезд для российских туристов. Ограничения распространяются как на туризм, так и на транзит в другие страны. Посещать страну разрешено только одному владельцу исключительно для обслуживания и ремонта жилья.

С 2020 года в Финляндии действует закон, требующий разрешения от Министерства обороны страны для приобретения земли гражданам, которые не являются гражданами Европейского экономического пространства (ЕЭП). В новой программе правительства Петтери Орпо сказано о дальнейшем ограничении продажи недвижимости этой категории покупателей.

Некоторые граждане РФ находят обходные пути. Выезд из Финляндии не ограничен, поэтому россияне въезжают в страну через Норвегию, а потом без проблем возвращаются домой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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