Россияне ищут обходные пути, чтобы попасть в Финляндию

Сегодня, 17:29

0

Image 16+
Россияне ищут обходные пути, чтобы попасть в Финляндию
Фото из открытых источников

27 июня правительство Финляндии объявило об ужесточении правил въезда для граждан России. Собственникам недвижимости, абитуриентам и бизнесменам придется доказать необходимость своего пребывания в этой стране для технического обслуживания или ремонта объектов. Таким образом, россиянам, у которых есть недвижимость в Финляндии, стоит готовиться к новым ограничениям. Как известно, с 30 сентября 2022 года из-за СВО в Украине Финляндия ограничила въезд для российских туристов. Ограничения распространяются как на туризм, так и на транзит в другие страны. Посещать страну разрешено только одному владельцу исключительно для обслуживания и ремонта жилья. 

С 2020 года в Финляндии действует закон, требующий разрешения от Министерства обороны страны для приобретения земли гражданам, которые не являются гражданами Европейского экономического пространства (ЕЭП). В новой программе правительства Петтери Орпо сказано о дальнейшем ограничении продажи недвижимости этой категории покупателей. 

Некоторые граждане РФ находят обходные пути. Выезд из Финляндии не ограничен, поэтому россияне въезжают в страну через Норвегию, а потом без проблем возвращаются домой. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Россияне ищут обходные пути, чтобы попасть в Финляндию

Сегодня, 17:29

Российские туристы сравнивают  Сирию с Италией

Сегодня, 15:44

Во Франции проведены задержания протестующих

Сегодня, 11:19

Лавров сделал заявление о сотрудничестве государств Африки с компанией «Вагнер»

Вчера, 12:49

Сообщаются сведения о ценах в государствах ЕС

29-06-2023, 18:04

Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

29-06-2023, 11:49

Столтенберг заявил о намеченных переговорах по вопросу вступления Швеции в блок НАТО

28-06-2023, 18:54

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции

28-06-2023, 16:19

Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

28-06-2023, 09:09

Lenta.ru: российский турагент опубликовала на платформе «Дзен» список отелей в Турции от 28 тыс. руб

27-06-2023, 08:54

Путин продлил срок указа о запрете продажи нефти по условиям ценового верхнего предела

26-06-2023, 15:59

В Грузии акция протеста

24-06-2023, 18:34

РСТ: Турция стала самым популярным направлением у российских туристов

24-06-2023, 09:54

«Турпром» сообщает, что Турция признала убытки из-за спада потока туристов из России

23-06-2023, 20:24

Турецкая лира вновь обновила исторический минимум

23-06-2023, 19:59

Обама заявил, что многие жители Крыма хотели присоединения к Российской Федерации

23-06-2023, 12:54

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в сфере поставок технологий

23-06-2023, 12:29

«ТУРПРОМ»: Тактика отдыхающих по захвату шезлонгов дошла до группового сумасшествия

22-06-2023, 18:59

Запрет на российских туристов привел к банкротству отелей в Греции

22-06-2023, 16:14

Посла Российской Федерации в Молдавии Васнецова вызвали в молдавский МИД

22-06-2023, 15:44

Возможно, Вам будет интересно

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий

29-06-2023, 18:29

0

24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...

Подробнее
Российские туристы сравнивают  Сирию с Италией

Российские туристы сравнивают  Сирию с Италией

Сегодня, 15:44

0

Российские туристы, побывавшие на отдыхе в Сирии, сравнили эту страну с Италией. История Сирии насчитывает тысячи лет....

Подробнее
Лишенный сана из-за слова «мир» священник взят под юрисдикцию Константинополя

Лишенный сана из-за слова «мир» священник взят под юрисдикцию Константинополя

29-06-2023, 12:29

0

Российский священник Иоанн Коваль, отстраненный ранее из-за слова «мир» в молитве, был восстановлен в сане московского...

Подробнее
Недостаток иностранной валюты и эмоции после мятежа в 2023 давят на рубль

Недостаток иностранной валюты и эмоции после мятежа в 2023 давят на рубль

Сегодня, 12:24

0

Российский рубль ослаб на фоне мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». 30 июня на торгах Мосбиржи доллар впервые с...

Подробнее
Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

29-06-2023, 11:49

0

Житель американского города Остинтаун Бен Илич решил пожертвовать печень своей матери и спасти ей жизнь. Для этого ему...

Подробнее
НАФИ: Россияне предпочитают экскурсии и отказываются от активного отдыха

НАФИ: Россияне предпочитают экскурсии и отказываются от активного отдыха

Вчера, 11:09

0

В аналитическом центре НАФИ обратили внимание на то, что последние десять лет россияне стали вдвое больше...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперт Сивков: Группировка предателей в Москве осталась и ждет нового мятежа

Эксперт Сивков: Группировка предателей в Москве осталась и ждет нового мятежа

29-06-2023, 14:49

0

Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что группировка предателей, которая засела в Москве в ожидании военного...

Подробнее
Столтенберг заявил о намеченных переговорах по вопросу вступления Швеции в блок НАТО

Столтенберг заявил о намеченных переговорах по вопросу вступления Швеции в блок НАТО

28-06-2023, 18:54

0

Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что на 6 июля намечена...

Подробнее
MI6: Сбитый ЧВК «Вагнер» самолет Ил-22М армии РФ является серьезной потерей

MI6: Сбитый ЧВК «Вагнер» самолет Ил-22М армии РФ является серьезной потерей

29-06-2023, 16:39

0

В британской разведке MI6 уверены, что сбитый силами ЧВК «Вагнер» во время мятежа российский самолет Ил-22М является...

Подробнее
Военный эксперт Корнев сообщил о плацдарме ВСУ возле Антоновского моста

Военный эксперт Корнев сообщил о плацдарме ВСУ возле Антоновского моста

28-06-2023, 18:29

0

Военный эксперт, основатель портала Military Russia.ru Дмитрий Корнев, выступая в эфире «Радио 1», подтвердил...

Подробнее