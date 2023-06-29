Во Франции проведены задержания протестующих

Сегодня, 11:19

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Во Франции проведены задержания протестующих
Фото из открытых источников

Руководитель ведомства по внутренним вопросам Франции Жеральд Дарманин сообщил о ситуации с борьбой сотрудников правоохранительных органов с участниками погромов в французских городах. Он сообщил, что за прошлые сутки было арестовано 270 человек, принимавших участие в погромах.

Он рассказал, что для борьбы с нарушениями общественного правопорядка привлечено около 45 тысяч сотрудников полиции, жандармерии и отрядов спецназа. Он отметил, что из общего числа задержанных 80 человек задержано в Марселе.

Дарманин в сообщении для ведомства по экстренным вопросам отметил, что следующие ближайшие часы имеют большое значение в этой ситуации.

«Следующие несколько часов будут решающими», – написал он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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