Лавров сделал заявление о сотрудничестве государств Африки с компанией «Вагнер»

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Руководитель российского внешнеполитического ведомства в ходе интервью сделал заявление по вопросу о сотрудничестве государств Африки с частной военной компанией «Вагнер». Он заявил, что решение по вопросу, продолжать ли такое сотрудничество, принимают представители политического руководства государств Африки.
«Какая будет судьба этих договоренностей между африканскими странами и ЧВК «Вагнер», это решать прежде всего правительствам соответствующих стран, насколько они будут заинтересованы продолжать эту форму сотрудничества для обеспечения безопасности органов власти», – заявил он.
Он отметил, что договора о сотрудничестве африканских государств с компанией «Вагнер» заключались напрямую между ними. Лавров отметил, что Российская Федерация сотрудничает с некоторыми африканскими государствами в военной сфере на официальном государственном уровне. Например, он отметил, что военные инструктора в Центральноафриканской республике работают от оборонного ведомства Российской Федерации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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