Лавров сделал заявление о сотрудничестве государств Африки с компанией «Вагнер»

Сегодня, 12:49

0

Image 16+
Лавров сделал заявление о сотрудничестве государств Африки с компанией «Вагнер»
Фото из открытых источников

Руководитель российского внешнеполитического ведомства в ходе интервью сделал заявление по вопросу о сотрудничестве государств Африки с частной военной компанией «Вагнер». Он заявил, что решение по вопросу, продолжать ли такое сотрудничество, принимают представители политического руководства государств Африки. 

«Какая будет судьба этих договоренностей между африканскими странами и ЧВК «Вагнер», это решать прежде всего правительствам соответствующих стран, насколько они будут заинтересованы продолжать эту форму сотрудничества для обеспечения безопасности органов власти», – заявил он.

Он отметил, что договора о сотрудничестве африканских государств с компанией «Вагнер» заключались напрямую между ними. Лавров отметил, что Российская Федерация сотрудничает с некоторыми африканскими государствами в военной сфере на официальном государственном уровне. Например, он отметил, что военные инструктора в Центральноафриканской республике работают от оборонного ведомства Российской Федерации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Лавров сделал заявление о сотрудничестве государств Африки с компанией «Вагнер»

Сегодня, 12:49

Сообщаются сведения о ценах в государствах ЕС

Вчера, 18:04

Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

Вчера, 11:49

Столтенберг заявил о намеченных переговорах по вопросу вступления Швеции в блок НАТО

28-06-2023, 18:54

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции

28-06-2023, 16:19

Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

28-06-2023, 09:09

Lenta.ru: российский турагент опубликовала на платформе «Дзен» список отелей в Турции от 28 тыс. руб

27-06-2023, 08:54

Путин продлил срок указа о запрете продажи нефти по условиям ценового верхнего предела

26-06-2023, 15:59

В Грузии акция протеста

24-06-2023, 18:34

РСТ: Турция стала самым популярным направлением у российских туристов

24-06-2023, 09:54

«Турпром» сообщает, что Турция признала убытки из-за спада потока туристов из России

23-06-2023, 20:24

Турецкая лира вновь обновила исторический минимум

23-06-2023, 19:59

Обама заявил, что многие жители Крыма хотели присоединения к Российской Федерации

23-06-2023, 12:54

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в сфере поставок технологий

23-06-2023, 12:29

«ТУРПРОМ»: Тактика отдыхающих по захвату шезлонгов дошла до группового сумасшествия

22-06-2023, 18:59

Запрет на российских туристов привел к банкротству отелей в Греции

22-06-2023, 16:14

Посла Российской Федерации в Молдавии Васнецова вызвали в молдавский МИД

22-06-2023, 15:44

Эксперты РФ объяснили, почему дико подорожавшая Турция остается лидером пляжного отдыха

21-06-2023, 23:54

Латвия объявила о передаче всех своих боевых вертолетов Украине

21-06-2023, 21:59

Путин сделал заявление о российской армии

21-06-2023, 17:59

Возможно, Вам будет интересно

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции

28-06-2023, 16:19

0

За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...

Подробнее
«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий

Вчера, 18:29

0

24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...

Подробнее
«Два майора» рассказали о проблемах авиации с точностью и красивых докладах о количестве пораженных целей

«Два майора» рассказали о проблемах авиации с точностью и красивых докладах о количестве пораженных целей

27-06-2023, 14:09

0

Телеграм-канал «Два майора» в свете последних событий решил поднять крайне серьезную проблему. Из тех, о которых не...

Подробнее
Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

28-06-2023, 09:09

0

Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение о перемещении подразделений частной военной...

Подробнее
Лишенный сана из-за слова «мир» священник взят под юрисдикцию Константинополя

Лишенный сана из-за слова «мир» священник взят под юрисдикцию Константинополя

Вчера, 12:29

0

Российский священник Иоанн Коваль, отстраненный ранее из-за слова «мир» в молитве, был восстановлен в сане московского...

Подробнее
Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

Вчера, 11:49

0

Житель американского города Остинтаун Бен Илич решил пожертвовать печень своей матери и спасти ей жизнь. Для этого ему...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Путин рассказал о финансировании компании «Вагнер» из государственного бюджета

Путин рассказал о финансировании компании «Вагнер» из государственного бюджета

27-06-2023, 21:34

0

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня во время встречи с военными сообщил подробную информацию по...

Подробнее
Онколог Самойленко рассказал о ценности открытия перерождения здоровых клеток в раковые

Онколог Самойленко рассказал о ценности открытия перерождения здоровых клеток в раковые

27-06-2023, 14:44

0

Принято считать, что развитие рака связано с наследственными и внешними факторами. Однако недавнее исследование...

Подробнее
Профессор Черниговская допустила существование инопланетных форм жизни

Профессор Черниговская допустила существование инопланетных форм жизни

27-06-2023, 19:04

0

Известный нейроученый, профессор Татьяна Черниговская считает, что в космическом пространстве может находиться «совсем...

Подробнее
Столтенберг заявил о намеченных переговорах по вопросу вступления Швеции в блок НАТО

Столтенберг заявил о намеченных переговорах по вопросу вступления Швеции в блок НАТО

28-06-2023, 18:54

0

Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что на 6 июля намечена...

Подробнее