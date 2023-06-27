Сообщаются сведения о ценах в государствах ЕС

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Статистическое ведомство Европейского союза представило сведения за прошлый год о ценах на товары и услуги, которые пользуются повседневным спросом, в государствах этого международного объединения.
Согласно этим сведениям, в разных государствах ЕС отмечается достаточно заметный разброс по этим показателям. По сравнению со среднестатистическими ценами на товары и услуги повседневного спроса в целом по Европейскому союзу наиболее высокие цены оказались в Ирландии, Дании и Люксембурге. В Ирландии уровень цен выше среднестатистического на 46,4 %, в Дании на 44,5 %, в Люксембурге на 36,8 %. Наиболее низкий уровень цен отмечается в Румынии, Болгарии и Польше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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