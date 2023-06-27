Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

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Житель американского города Остинтаун Бен Илич решил пожертвовать печень своей матери и спасти ей жизнь. Для этого ему надо было похудеть на двадцать три килограмма. В прошлом году у Линды Илич начала отказывать печень. Врачи выяснили, что один из ее сыновей Бен Илич мог бы стать идеальным донором. Однако у него есть лишний вес — около двадцати трех килограммов.
Бен решил помочь матери, а его брат Майк проявил солидарность, и присоединился к программе по снижению веса. Братья принялись тренироваться с высокой интенсивностью. Бену удалось избавиться от восемнадцати килограммов, однако пока он занимался спортом, нашелся донор для его матери.
Женщина была прооперирована, и сейчас она проходит реабилитацию дома. Однако ее сыновья тренировки не бросили, так как решили укрепить собственное здоровье.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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