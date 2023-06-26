Столтенберг заявил о намеченных переговорах по вопросу вступления Швеции в блок НАТО

Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что на 6 июля намечена встреча для проведения переговоров по вопросу вступления Швеции в блок НАТО. Он уточнил, что в этой встрече должны принять участие представители политического руководства Финляндии, Швеции, и Турции: руководители внешнеполитических ведомств, руководители разведывательных учреждений, сотрудники администрации политических руководителей этих государств.

"Пришло время принять Швецию в НАТО", – заявил он.

В издании Associated Press публикованная статья, в которой выражается мнение, что цель этой встречи в том, чтобы договориться о вступлении Швеции в НАТО еще до саммита в Вильнюсе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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