Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции

Сегодня, 16:19

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Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции
Фото из открытых источников

За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к россиянам в турецкой Анталье. По словам польки, к туристам из России в Турции относятся, как к королям. 

«К русским туристам относятся, как к королям. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня во время недельного пребывания на популярном курорте», — рассказала Агнешка.

Туристку из Польши смутил тот факт, что среди отдыхающих широко распространен русский язык. 

«К сожалению, с того момента, как я переступила порог вестибюля отеля, все приветствовали меня по-русски», — написала Агнешка.

Она также отметила, что была готова к тому, что большое число постояльцев будут из России, но она надеялась, что отель примет на высоком уровне остальных туристов, чтобы те чувствовали себя комфортно. Также польку возмутил тот факт, что на каждом шагу развевались российские флаги. 

Агнешка сделала вывод о том, что  русских туристов «встречают с распростертыми объятиями», поскольку на президентских выборах в Турции победил Эрдоган.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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