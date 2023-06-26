Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции

Lenta.ru: российский турагент опубликовала на платформе «Дзен» список отелей в Турции от 28 тыс. руб
Российским туристам рассказали о возможностях бюджетного отдыха в Турции. В блоге «Zametki турагента» опубликован...Подробнее
За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к россиянам в турецкой Анталье. По словам польки, к туристам из России в Турции относятся, как к королям.
«К русским туристам относятся, как к королям. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня во время недельного пребывания на популярном курорте», — рассказала Агнешка.
Туристку из Польши смутил тот факт, что среди отдыхающих широко распространен русский язык.
«К сожалению, с того момента, как я переступила порог вестибюля отеля, все приветствовали меня по-русски», — написала Агнешка.
Она также отметила, что была готова к тому, что большое число постояльцев будут из России, но она надеялась, что отель примет на высоком уровне остальных туристов, чтобы те чувствовали себя комфортно. Также польку возмутил тот факт, что на каждом шагу развевались российские флаги.
Агнешка сделала вывод о том, что русских туристов «встречают с распростертыми объятиями», поскольку на президентских выборах в Турции победил Эрдоган.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российским туристам рассказали о возможностях бюджетного отдыха в Турции. В блоге «Zametki турагента» опубликован...Подробнее
Врач-пульмонолог Александр Фридлянд рассказал о том, чем опасна любимая многими корица. Корицу называют природным...Подробнее
Известный Telegram-канал «Рыбарь», занимающийся аналитикой военных событий, оказался в центре скандала из-за публикации...Подробнее
Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение о перемещении подразделений частной военной...Подробнее
После запуска рейсов Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте увеличился спрос россиян на туры на Кипр. По словам...Подробнее
Телеграм-канал «Два майора» в свете последних событий решил поднять крайне серьезную проблему. Из тех, о которых не...Подробнее
Российские туристы могут отправиться в Турцию, чтобы отдохнуть там на чистых пляжах, которые отмечены «Голубым флагом»....Подробнее
Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил срок действия ранее подписанного указа о запрете продажи...Подробнее
Россияне не отказались от отдыха из-за мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом пишет «Коммерсантъ»,...Подробнее
Эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло дал ценный совет по использованию Wi-Fi-роутера. По его мнению, не...Подробнее