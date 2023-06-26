Столтенберг выразил мнение о перемещении компании «Вагнер» в Белоруссию

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Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение о перемещении подразделений частной военной компании «Вагнер» на территорию Белоруссии. Он заявил, что пока еще рано делать выводы о значении и последствиях этого перемещения для блока НАТО.
Столтенберг при этом добавил, что руководство Североатлантического альянса следит за этим событием и готово реагировать на него.
«Пока еще слишком рано делать какие-либо заключения относительно долгосрочных последствий для НАТО. Но мы пристально следим за ситуацией, и усиливаем готовность и военное присутствие на восточном фланге НАТО», – заявил он.
Ранее политический руководитель Польши Анджей Дуда заявил, что перемещение подразделений компании «Вагнер» в Белоруссию оценивает очень настороженно, как такой сигнал, который вызывает опасения и, что он намерен сообщить это другим государствам блока НАТО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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