В Грузии акция протеста

Сообщается, что представителями оппозиционного движения в Грузии проводится перед резиденцией политического руководителя государства Саломе Зурабишвили акция протеста. Ее организовали и проводят представители движения «Грузия прежде всего». Уточняется, что поводом для выступления стало решение Зурабишвили о прекращении судебного разбирательства по отношению к директору одного из оппозиционных грузинских телевизионных каналов Ники Гварамия.

Участники акции заявляют, что Зурабишвили должна покинуть должность президента. Сообщается, что протестная акция протекает без каких-либо эксцессов в присутствии сотрудников правоохранительных органов.

"Зурабишвили потеряла доверие народа и не является легитимным президентом, так как выполняет требования своих западных патронов. Зурабишвили должна сложить полномочия президента и перейти в ряды деструктивной оппозиции, интересам которой она служит", – заявил представитель организации Вато Шакарашвили.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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