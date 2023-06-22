В Грузии акция протеста

Сегодня, 18:34

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В Грузии акция протеста
Фото из открытых источников

Сообщается, что представителями оппозиционного движения в Грузии проводится перед резиденцией политического руководителя государства Саломе Зурабишвили акция протеста. Ее организовали и проводят представители движения «Грузия прежде всего». Уточняется, что поводом для выступления стало решение Зурабишвили о прекращении судебного разбирательства по отношению к директору одного из оппозиционных грузинских телевизионных каналов Ники Гварамия. 

Участники акции заявляют, что Зурабишвили должна покинуть должность президента. Сообщается, что протестная акция протекает без каких-либо эксцессов в присутствии сотрудников правоохранительных органов. 

"Зурабишвили потеряла доверие народа и не является легитимным президентом, так как выполняет требования своих западных патронов. Зурабишвили должна сложить полномочия президента и перейти в ряды деструктивной оппозиции, интересам которой она служит", – заявил представитель организации Вато Шакарашвили.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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