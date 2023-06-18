Лавров сделал заявление о целях политики западных государств по отношению к ОДКБ

“Турпром": туристка из РФ в 2023 году съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и отдыхе
Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации летом 2023 года побывала на полуострове Крым. Путешественница...Подробнее
Руководитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление о целях политики западных государств по отношению к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и к другим международным организациям, в которых состоит Российская Федерация и в которые не входят западные государства, например, к шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и к БРИКС.
Лавров заявил, что западные политики воспринимают эти организации как препятствующие им проводить свои интересы на международной арене, поэтому, заявил он, они ставят цель внести внутренний разлад в эти организации, чтобы уменьшить их влияние.
«И в этом плане мы также наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ, как и в ряды БРИКС, в ряды ШОС», – заявил он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации летом 2023 года побывала на полуострове Крым. Путешественница...Подробнее
Как сообщает «Турпром», путешественник из России дал в своем блоге ценный совет пассажирам, пользующимся картой...Подробнее
В престижном журнале Nature Communications появился материал, который дает новое представление об уникальных защитных...Подробнее
Популярные чешские курорты Марианские Лазни, Карловы Вары и другие остались без российских туристов. Как сказала мэр...Подробнее
На всем земном шаре регулярно появляются инновационные изобретения. Эти устройства могут качественно улучшить жизнь...Подробнее
Туристический агент Николай Мельник предупредил, в каких странах россиянам стоит соблюдать особую осторожность. Он...Подробнее
Стало известно о прибытии лидеров шести стран Африки в Санкт-Петербург, где им предстоит встретиться с главой...Подробнее
Научные эксперименты, проведенные учеными национального центра исследования рака Испании, определили, что только 5%...Подробнее
Жители Екатеринбурга рассказали о своих планах на отпуск этим летом. Как оказалось, уральцы чаще всего выбирают...Подробнее
Глава российского государства Владимир Путин встретился в Константиновском дворце с лидерами стран Африки. В ходе...Подробнее
Комментировать