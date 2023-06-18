Лавров сделал заявление о целях политики западных государств по отношению к ОДКБ

Руководитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление о целях политики западных государств по отношению к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и к другим международным организациям, в которых состоит Российская Федерация и в которые не входят западные государства, например, к шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и к БРИКС.

Лавров заявил, что западные политики воспринимают эти организации как препятствующие им проводить свои интересы на международной арене, поэтому, заявил он, они ставят цель внести внутренний разлад в эти организации, чтобы уменьшить их влияние.

«И в этом плане мы также наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ, как и в ряды БРИКС, в ряды ШОС», – заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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