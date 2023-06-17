В Канаде второй год подряд увеличивается число операций по эвтаназии

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В 2022 году количество случаев проведенной эвтаназии в Канаде выросло на 35% и достигло 13,5 тыс. Об этом пишет «Daily Mail». Подчеркивается, что количество случаев эвтаназии в стране растет второй год подряд.
В провинции Квебек согласие на добровольный уход из жизни с помощью медиков подписали 7% от общего количества умерших жителей, в Британской Колумбии — 5,5%.
Канадское законодательство разрешает эвтаназию с 2016 года. При этом в нормативных актах сказано, что она допускается лишь в «случаях неизбежной смерти» для пациентов.
В Канаде можно наблюдать очевидную популяризацию эвтаназии, отмечает завкафедрой философского факультета МГУ Елена Брызгалина.
Она в беседе с «Известиями» пояснила, что главные аргументы приверженцев данного метода ухода в мир иной в том, что достоинство жизни определяются ее качеством.
«Если жизнь приносит любого рода страдания, то и жизнь, и смерть объявляются недостойными. А значит, от такой жизни надо избавляться», — отметила она.
Стоимость процедуры эвтаназии в современной Канаде сейчас составляет 2 237 канадских долларов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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