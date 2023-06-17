В Канаде второй год подряд увеличивается число операций по эвтаназии

В 2022 году количество случаев проведенной эвтаназии в Канаде выросло на 35% и достигло 13,5 тыс. Об этом пишет «Daily Mail». Подчеркивается, что количество случаев эвтаназии в стране растет второй год подряд.

В провинции Квебек согласие на добровольный уход из жизни с помощью медиков подписали 7% от общего количества умерших жителей, в Британской Колумбии — 5,5%.

Канадское законодательство разрешает эвтаназию с 2016 года. При этом в нормативных актах сказано, что она допускается лишь в «случаях неизбежной смерти» для пациентов.

В Канаде можно наблюдать очевидную популяризацию эвтаназии, отмечает завкафедрой философского факультета МГУ Елена Брызгалина.

Она в беседе с «Известиями» пояснила, что главные аргументы приверженцев данного метода ухода в мир иной в том, что достоинство жизни определяются ее качеством.

«Если жизнь приносит любого рода страдания, то и жизнь, и смерть объявляются недостойными. А значит, от такой жизни надо избавляться», — отметила она.

Стоимость процедуры эвтаназии в современной Канаде сейчас составляет 2 237 канадских долларов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700