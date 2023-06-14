Медведев прокомментировал заявление Столтенберга

ГЛАС.ru: Житель Анапы рассказал о том, чем город отпугивает туристов
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Заместитель руководителя совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал недавние заявление секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга по вопросу вступления Украины в этот альянс. Столтенберг заявил, что государства блока НАТО не примут Украину в состав альянса, пока продолжается украинский кризис.
Комментируя это заявление, Медведев отметил, что считает его выражением позиции, что государства блока НАТО и не хотят вступления Украины в альянс.
«Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО», – заявил он.
Также Медведев считает, что при смене политического руководства в Украине новые его представители не захотят вступления государства в блок НАТО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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