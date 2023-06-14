Медведев прокомментировал заявление Столтенберга

Сегодня, 14:49

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Медведев прокомментировал заявление Столтенберга
Фото из открытых источников

Заместитель руководителя совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал недавние заявление секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга по вопросу вступления Украины в этот альянс. Столтенберг заявил, что государства блока НАТО не примут Украину в состав альянса, пока продолжается украинский кризис. 

Комментируя это заявление, Медведев отметил, что считает его выражением позиции, что государства блока НАТО и не хотят вступления Украины в альянс. 

«Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО», – заявил он.

Также Медведев считает, что при смене политического руководства в Украине новые его представители не захотят вступления государства в блок НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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