Pattaya Mail: число россиян на курортах Паттайи сократилось на 80 процентов

Поток российских туристов на экзотический курорт — тайский город Паттайя упал на 80%, хотя еще несколько месяцев назад наиболее известный и популярный курорт был популярным местом отдыха россиян. Власти города обеспокоены рекордным снижением числа туристов из России, поэтому они ищут способы привлечения россиян.

Они понимают, что местному бизнесу без россиян придется нелегко, в связи с чем рассматриваются варианты с подключением системы онлайн-платежей «Мир» банком Таиланда и разрешением использования криптовалюты для расчетов. Подобные меры могут стимулировать туристов к посещению Паттайи.

Основной причиной снижения числа отдыхающих является отмена прямых рейсов, доставляющих туристов в Паттайю из различных регионов России. Местные аэропорты перестали принимать прямые рейсы из Москвы. Многие россияне прибывают сейчас в Паттайю транзитом через Дубай.

Но некоторые оказались в ловушке в Таиланде, так как не могут вернуться домой из-за различных обстоятельств, включая возникшие на фоне санкций проблемы с кредитными картами и платежами Swift.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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