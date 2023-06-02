Россиянам рассказали, как получить визу, каким маршрутом лететь и чем оплачивать

Отдых в европейских странах все также интересен россиянам, несмотря на усложненную процедуру получения шенгенской визы, отсутствие прямых перелетов и невозможность делать оплату картами российских банков.

Следует отметить, что получить долгосрочную шенгенскую визу достаточно сложно. Туристические агентства, организующие туры в Европу, могут помочь с оформлением визы, но есть ограничения по датам поездки. Сроки ожидания получения визы довольно длительные. Хранить документы в визовом или офисном центре можно до 45 дней. Чтобы добраться до Европы, можно использовать маршруты через Армению, Турцию и Грузию, а также рейсы из аэропорта в Кутаиси. Также есть возможность рассмотреть варианты через Турцию, включая использование лоукостера fly Pegasus.

Одной из главных проблем для путешественников является бронирование жилья и выбор платформы, поскольку популярные службы аренды жилья не принимают российские карты. Эту проблему можно легко решить, оформив заграничную карту. Можно оформить казахстанскую карту за 10 000 рублей и получить ее по месту жительства в России. Перевод денег на такую карту не требует использования западной финансовой инфраструктуры, поэтому блокада российских банков компанией Swift не помешает пополнить карту с собственного счета и свободно пользоваться ею в Европе.

Эксперты говорят, что рассчитывать на дешевый отдых в Европе этим летом не стоит. Лучше отдать предпочтение пакетным турам, которые могут быть дешевле. Например, цены на 10-дневную поездку в Грецию (отель 3 звезды, включая завтраки) начинаются от 126 000-130 000 рублей. В Хорватии можно отдохнуть, заплатив не менее 230 000 рублей, в Италии — 300 000 рублей, а на Кипре — 134 000 рублей. Неделя отдыха в Европе обойдется в 400-500 евро на человека.

Стоит знать, что в Европе можно найти жилье на любой кошелек. Здесь можно жить в дешевых хостелах за 20 евро за койко-место, и в роскошных отелях, где ночь стоит несколько тысяч евро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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