Абхазия, Грузия и ОАЭ смогут заменить россиянам подорожавшую Турцию

Жителям Смоленской области рассказали, куда бежать в случае атак БПЛА
Вчера беспилотники противника предприняли попытку атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Смоленской...Подробнее
На фоне подорожания отдыха в Турции сервис МТС Travel рекомендовал российским туристам присмотреться к Абхазии, Грузии, ОАЭ, Армении и Узбекистану.
Абхазия — это теплое море, живописные пейзажи, гостеприимное население и приемлемые цены. На черноморском побережье Кавказа туристов привлекают такие курорты, как Гагра, Пицунда, Сухум и озеро Рица, где можно искупаться в Кындыгских термальных источниках, принять грязевые ванны и насладиться красотой Юпшарского каньона. Батуми встретит путешественников чистым морем и уютными пригородными пляжами, такими как Гонио, Зеленый мыс, Квариати, Сарпи и Кобулети. В Батуми можно посетить площади Пьяцца и Европы, а также Батумскую набережную.
Армения порадует туристов курортом Севан, расположенным у одноименного высокогорного озера. Неподалеку находятся минеральные источники, древние монастыри и комфортабельные отели. Гостей встретят пляжи с бирюзовой водой и такие достопримечательности, как потухший вулкан Аждаак и корабль-музей «Киликия».
Узбекистан не уступает Турции по количеству дворцов, минаретов и других древностей. Ташкент, Самарканд, Бухара готовы принять любителей комфортного отдыха. Замечательный отдых ждет всех желающих в ОАЭ, где туристам предложат сафари-туры по пустыне и шоппинг в местных мегамоллах. Также к услугам отдыхающих предоставляются широкие и чистые пляжи и фешенебельные отели. Курорты в ОАЭ — Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Фуджейра — это предупредительный сервис и арабская экзотика.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Вчера беспилотники противника предприняли попытку атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Смоленской...Подробнее
Оксана Иванова, активистка из Екатеринбурга, ведет борьбу с Шигирским идолом. Она считает, что политтехнологи пытаются...Подробнее
Продолжают поступать новые тревожные новости из Белгородской области России. Военный корреспондент Семен Пегов сообщил...Подробнее
Стамбул вскоре может утратить свою привлекательность для тех туристов, кто использовал его в качестве хаба для...Подробнее
Главу Дальнегорска Александра Теребилова могут привлечь по статье 5.59 КоАП РФ за системные игнорирования жалоб местных...Подробнее
Супруга одного из мобилизованного в зону СВО жителя Дальнегорска получила необходимую ей медицинскую помощь только на...Подробнее
Минувшей ночью беспилотники-камикадзе атаковали сразу два важных объекта — нефтеперерабатывающую и газовую станции в...Подробнее
Коллектив международных ученых-экспертов выступил с сообщением о том, что в настоящее время планета Земля совершила...Подробнее
Военкор Александр Сладков в своем Телеграм-канале высказался о ситуации на Запорожском направлении. Он заявил что...Подробнее
Синоптик Александр Шувалов рассказал о прогнозе метеорологов погодных условий в Санкт-Петербурге на ближайшие дни в...Подробнее
Комментировать