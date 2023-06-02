Абхазия, Грузия и ОАЭ смогут заменить россиянам подорожавшую Турцию

Сегодня, 11:59

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Абхазия, Грузия и ОАЭ смогут заменить россиянам подорожавшую Турцию
Фото из открытых источников

На фоне подорожания отдыха в Турции сервис МТС Travel рекомендовал российским туристам присмотреться к Абхазии, Грузии, ОАЭ, Армении и Узбекистану.

Абхазия — это теплое море, живописные пейзажи, гостеприимное население и приемлемые цены. На черноморском побережье Кавказа туристов привлекают такие курорты, как Гагра, Пицунда, Сухум и озеро Рица, где можно искупаться в Кындыгских термальных источниках, принять грязевые ванны и насладиться красотой Юпшарского каньона. Батуми встретит путешественников чистым морем и уютными пригородными пляжами, такими как Гонио, Зеленый мыс, Квариати, Сарпи и Кобулети. В Батуми можно посетить площади Пьяцца и Европы, а также Батумскую набережную. 

Армения порадует туристов курортом Севан, расположенным у одноименного высокогорного озера. Неподалеку находятся минеральные источники, древние монастыри и комфортабельные отели. Гостей встретят пляжи с бирюзовой водой и такие достопримечательности, как потухший вулкан Аждаак и корабль-музей «Киликия».

Узбекистан не уступает Турции по количеству дворцов, минаретов и других древностей. Ташкент, Самарканд, Бухара готовы принять любителей комфортного отдыха. Замечательный отдых ждет всех желающих в ОАЭ, где туристам предложат сафари-туры по пустыне и шоппинг в местных мегамоллах. Также к услугам отдыхающих предоставляются широкие и чистые пляжи и фешенебельные отели. Курорты в ОАЭ — Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Фуджейра — это предупредительный сервис и арабская экзотика.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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