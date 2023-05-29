Журналист издания «Telegraph» выразил мнение о влиянии переизбрания Эрдогана на ЕС

В журнале «Telegraph» опубликованная статья, автор которой выразил мнение о влиянии переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на должность политического руководителя Турции на позиции европейского союза во внешней политике. Он считает, что это событие ослабляет позиции европейского союза в геополитическом отношении.

Журналист полагает, что политическое руководство ЕС стремилось иметь значительное влияние на международную ситуацию. Автор публикации напомнил, что еще недавно политики европейского союза проводили регулярные переговоры с представителями турецого политического руководства о вступлении Турции в эту международную организацию. Однако переизбрание Эрдогана, считает он, сильно повлияло на эту ситуацию.

«Повторное избрание Эрдогана на пятилетний срок представляет серьезный вызов для ЕС и подрывает его статус самопровозглашенной сверхдержавы с мягкой силой, сопоставимой с американской или китайской», – считает он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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