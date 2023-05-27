Глава NVIDIA: Искусственный интеллект перекроит рынок труда

Глава и основатель американской технологической компании NVIDIA Дженсен Хуанг сделал неутешительный прогноз.

«Гибкие компании смогут воспользоваться преимуществами ИИ, укрепив свои позиции. Те, кто не сможет этого сделать, исчезнут», — заявил бизнесмен, выступая перед выпускниками Национального университета Тайваня.

Таким образом, он предрек некоторым компаниям исчезновение. Хуанг считает, что развитие искусственного интеллекта, который имитирует человеческое поведение, приведет к тому, что люди будут лишаться работы. Хуанг подчеркнул, что выбрасывать людей из профессии и лишать их рабочих мест будет не искусственный интеллект, а те, кто научится с ним обращаться.

Глава NVIDIA полагает, что эта тенденция будет угрожать целым компаниям. Те, кто не сможет приспособиться к новым условиям на рынке труда, останутся не у дел, предрекает Хуанг. Он считает, что развитие стремительно набирающих популярность технологий наподобие ChatGPT будет усиливать компетенции сотрудников. В ближайшее время появятся новые профессии, а некоторые существующие станут исчезать, сказал Хуанг.

«За 40 лет мы создали ПК, интернет, мобильные устройства, облачные вычисления, а теперь открыли и эру ИИ. Что создадите вы? Чем бы оно ни было, преследуйте свою цель бегом, как мы, а не идите пешком. Ты либо бежишь за пищей, либо убегаешь, чтобы ею не стать», — обратился предприниматель к выпускникам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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