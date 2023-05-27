Туристка из РФ пожаловалась на очень высокие цены во время отдыха в Сочи в 2023
В Сочи цены на отдых в этом году снова выросли, о чем рассказывают туристы, которые уже там отдыхают. По словам Марины...Подробнее
Занимавший ранее должность в американском законодательном органе политолог Брэндон Вейхерт выразил мнение о том положении, в котором оказались США на международной арене при президенте Джозефе Байдене. Он полагает, что США оказались в качестве инструмента киевского режима.
По мнению Вейхерта представители американского политического руководства не в состоянии разрешить украинский кризис. Он считает, что в этой ситуации для США существует постоянная угроза эскалации отношений с Российской Федерацией. Также Вейхерт считает, что результатом политики Байдена в этой ситуации стало ослабление позиций США в противостоянии с Китаем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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