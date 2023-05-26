Имамоглу сделал заявление о политике Кылычдароглу по отношению к Российской Федерации

Руководитель городской администрации Стамбула Экрем Имамоглу сделал заявление по вопросу о том, какой внешнеполитический курс намерен проводить кандидат на должность турецкого президента Кемаль Кылычдароглу в случае, если его изберут политическим руководителем государства. Имамоглу заявил, что в этом случае Кылычдароглу будет продолжать выстраивать отношения сотрудничества с Российской Федерацией.

В Турции начался второй тур голосования на выборах президента государства, поскольку по результатам первого тура ни один кандидат на эту должность не набрал более 50 процентов голосов, то есть того количества, которое по законодательству Турции нужно для завершения выборов после первого тура.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700