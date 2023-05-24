Врио губернатора Херсонской области Сальдо считает, что пик военных возможностей Украины прошел

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо считает, что пик военных возможностей Вооруженных сил Украины уже прошел. Об этом он с уверенностью заявил в ходе своего выступления на Первом канале, передает Газета.ру.
«Пик военных возможностей противника уже преодолен. Я знаю об этом, я уверен в этом, я вижу это», — сказал он, добавив, что российские войска готовы к любому контрнаступлению ВС Украины.
При этом Сальдо не уточнил, когда, по его мнению, возможности Украины были на пике и имел ли он в виду события, датированные ноябрем минувшего года. Тогда, напомним, российское военное командование было вынуждено прибегнуть к непростому решению и отвести войска с правого берега Днепра на левый. С 11 ноября Херсон - единственный областной центр, который удалось взять ВС РФ в ходе СВО, снова вернулся под контроль Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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