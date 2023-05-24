Врио губернатора Херсонской области Сальдо считает, что пик военных возможностей Украины прошел

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо считает, что пик военных возможностей Вооруженных сил Украины уже прошел. Об этом он с уверенностью заявил в ходе своего выступления на Первом канале, передает Газета.ру.

«Пик военных возможностей противника уже преодолен. Я знаю об этом, я уверен в этом, я вижу это», — сказал он, добавив, что российские войска готовы к любому контрнаступлению ВС Украины.

При этом Сальдо не уточнил, когда, по его мнению, возможности Украины были на пике и имел ли он в виду события, датированные ноябрем минувшего года. Тогда, напомним, российское военное командование было вынуждено прибегнуть к непростому решению и отвести войска с правого берега Днепра на левый. С 11 ноября Херсон - единственный областной центр, который удалось взять ВС РФ в ходе СВО, снова вернулся под контроль Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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