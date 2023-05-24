Мацуно сделал заявление по вопросу размещения ядерного оружия в Белоруссии

Сегодня, 08:49

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Мацуно сделал заявление по вопросу размещения ядерного оружия в Белоруссии
Фото из открытых источников

Секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно сделал заявление на тему взаимной договоренности политического руководства Российской Федерации и Белоруссии о размещении тактического ядерного оружия на территории белорусского государства. Ранее сообщалось, что осуществить это размещение запланировано на лето текущего года.

Мацуно заявил, что официальная позиция политического руководства Японии состоит в том, что оно в принципе против применения ядерного оружия. Мацуно считает, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии усилит напряженность на международной арене. В связи с этим он выразил протест против реализации этого решения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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