Россиянам перечислили реалии Ultra и All Inclusive в отелях Турции

Российская блогерша подробно ответила на вопрос, стоит ли платить 10-20 тысяч рублей за то, чтобы попасть в ультра роскошный отель «все включено», и на что там можно рассчитывать. При выборе тура путешественник находит два отеля одного уровня, но один работает по концепции «все включено», другой – по «ультра все включено» и он немного дороже. Как правило, люди платят больше и рассчитывают на импортный алкоголь и хороший мини-бар. Но если отель не из премиум-сегмента, то можно довольно быстро разочароваться.

Туры Ultra и All Inclusive предполагают доступ к напиткам в течение 24 часов и наличие расширенного мини-бара. Туристам предлагают бесплатный местный алкоголь, есть расширенное промежуточное питание. Также предусмотрены развлечения в любое время суток. Известно, что концепция UAI в Турции отличается от привычного AI расширенными опциями, такими как клубника в номер на завтрак и круглосуточный безлимит на еду, напитки и все ресурсы отеля.

«Многим туристам по умолчанию кажется, что концепция «ультра все включено» точно лучше стандартного «все включено». Но так ли это на самом деле? Я часто отдыхаю в отелях Турции и точно знаю, что многие из их владельцев сильно хитрят», — сообщила блогерша.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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