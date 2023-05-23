Додик выразил мнение о целях западной политики

Проблемы с выплатами компенсаций не помешали Евраеву заявить о поддержке участников СВО
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Руководитель Сербской республики в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик выразил мнение о ситуации во взаимоотношениях между западными государствами и целях западной политики. Он считает, что некоторые политические руководители европейских государств стремились проводить суверенный курс, однако со стороны США им помешали. Додик полагает, что именно американское политическое руководство диктует политику европейскому союзу.
Одной из целей этой политики, считает он, является взятие под контроль ресурсов Российской Федерации, поэтому, полагает Додик, политическое руководство западных государств договаривается о проведении совместной политики по отношению к Российской Федерации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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