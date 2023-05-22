«Lenta.Ru»: Россиянин побывал в Грузии и удивился ценам на яйца

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Грузия всегда привлекала туристов, особенно из России, благоприятным климатом и живописной природой, а также вкусной едой и доступными ценами. Эта страна и сейчас остается одним из самых привлекательных направлений для отдыха.
Российский турист, бизнес-аналитик Кирилл М., посетивший Грузию после возобновления авиасообщения, поделился своими впечатлениями от цен на продукты питания и жилье в этой стране. Он написал в соцсети о том, что был шокирован стоимостью ряда товаров в местных магазинах. Так, десяток куриных яиц обходится покупателю в 200 рублей, сообщил россиянин. Причем продукт и вовсе может оказаться от российского производителя.
Мужчина отмечает, что помнит времена, когда в Грузии можно было снять двухкомнатную квартиру за 500-1000 рублей, а ужин в ресторане обходился в 700 рублей на человека. По словам россиянина, с тех пор все существенно изменилось.
Кирилл обращает внимание на то, что продуктов национального производства в Грузии практически не найдешь — в основном российские и азербайджанские.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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