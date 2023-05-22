Кисида сделал заявление о позиции по вопросу вступления Японии в НАТО

Руководитель японского правительства Фумио Кисида сделал заявление по вопросу вступление Японии в северо-атлантический альянс. Свое заявление он сделал во время работы верхней палаты японского законодательного органа. Кисида заявил, что представители японского политического руководства не намерены принимать решение о вступлении Японии в НАТО.

«У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена», – заявил он.

Он также заявил, что японское правительство еще не приняло решение и об открытии официального представительства североатлантического альянса в Японии. При этом он добавил, что представители политического руководства Японии намерены продолжать сотрудничать с НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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