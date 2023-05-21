В Китае выпущено заявление по вопросу ядерного оружия

В китайском внешнеполитическом ведомстве выпущено официальное заявление, в котором обозначена позиция политического руководства государства по вопросу применения ядерного оружия. В документе отмечено, что представители китайского политического руководства отказываются первыми применять ядерное оружие. Также в заявлении указывается, что Китай не намерен применять ядерное оружие против тех государств, которые им не располагают.

Также в документе обозначена позиция китайского политического руководства по вопросу размещения тактического ядерного оружия государств, которые им располагают, вне своей территории. В заявлении указывается, что в Китае считают, что этим государствам следует вывести это оружие с территорий других государств.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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