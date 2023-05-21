Каль выразил мнение о ситуации в Российской Федерации

Сегодня, 08:59

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Каль выразил мнение о ситуации в Российской Федерации
Руководитель немецкого внешнего разведывательного учреждения Бруно Каль

Руководитель немецкого внешнего разведывательного учреждения Бруно Каль сделал заявление по вопросу о потенциале Российской Федерации в противостоянии с западными государствами. Он считает, что Российская Федерация готова продолжать вести это противостояние длительное время в долгосрочной перспективе. 

Он подчеркнул, что, по его мнению, даже не следует ставить вопрос о том, что в Российской Федерации не хватает ресурсов. Он отметил, что в России налажено производство всего, что используется в ведении противостояния с западными государствами и регулярно поставляется. Поэтому, считает Каль, не следует ставить вопрос о том, что политическое руководство Российской Федерации прекратит вести это противостояние из-за нехватки ресурсов. 

«В этом отношении не может быть и речи о слабости или о том, что деятельность может свернуться», – считает он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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